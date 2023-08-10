Перед судом предстанет водитель фургона, совершивший смертельное ДТП в Башкирии

Следственный отдел МВД по Белорецкому району завершил расследование уголовного дела по обвинению 48-летнего жителя Белорецка в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств со смертельным исходом (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщили в пресс-службе МВД. По данным «Ъ-Уфа», это Сергей Пак.

14 июня текущего года на трассе Белорецк — Учалы — Миасс столкнулись автомобиль Opel Astra и грузовой фургон Volkswagen Transporter. В двух машинах находились девять человек, в том числе несовершеннолетние. В результате аварии 44-летняя пассажирка Volkswagen Transporter от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Следствие установило, что в тот день Сергей Пак за рулем фургона, двигаясь в сторону Белорецка, нарушил ряд правил дорожного движения. Не соблюдая дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении Opel Astra и не убедившись в безопасности маневра, он решил обогнать автомобиль, но в результате столкнулся с ним. На допросе подозреваемый пояснил, что при обгоне выехал на середину проезжей части, но увидел приближающуюся встречную машину. Возвращаясь на свою полосу движения, мужчина вырулил вправо и столкнулся с авто, которое он пытался обогнать. В результате Opel Astra съехал в кювет, Volkswagen Transporter опрокинулся на бок.

Майя Иванова

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