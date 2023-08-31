Игорь Бабаев
Сегодня исполняется 74 года основателю группы «Черкизово» Игорю Бабаеву
Его поздравляет генеральный директор Национального союза свиноводов РФ Юрий Ковалев:
— Глубокоуважаемый Игорь Эрзолович! Примите самые искренние поздравления с Вашим очередным днем рождения! Прежде всего желаю Вам и Вашим близким здоровья и благополучия. Ну а еще, конечно же, продолжения Ваших неутомимых и заряжающих всех окружающих оптимизма и драйва в бизнесе и жизни. Вы безусловный пионер в создании мясной отрасли современной России, а основанная Вами ГК «Черкизово» является сегодня признанным лидером отрасли как в абсолютных объемах производства мяса, так и в качестве производимой из него продукции. Всегда восхищался и учился у Вас преданности своему делу, профессионализму, а также Вашей бесконечной вере в силу и могущество природных ресурсов и людских талантов нашей страны. Огромное Вам за это спасибо!