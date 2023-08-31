Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Бабаев

Игорь Бабаев



Сегодня исполняется 74 года основателю группы «Черкизово» Игорю Бабаеву

Его поздравляет генеральный директор Национального союза свиноводов РФ Юрий Ковалев:

— Глубокоуважаемый Игорь Эрзолович! Примите самые искренние поздравления с Вашим очередным днем рождения! Прежде всего желаю Вам и Вашим близким здоровья и благополучия. Ну а еще, конечно же, продолжения Ваших неутомимых и заряжающих всех окружающих оптимизма и драйва в бизнесе и жизни. Вы безусловный пионер в создании мясной отрасли современной России, а основанная Вами ГК «Черкизово» является сегодня признанным лидером отрасли как в абсолютных объемах производства мяса, так и в качестве производимой из него продукции. Всегда восхищался и учился у Вас преданности своему делу, профессионализму, а также Вашей бесконечной вере в силу и могущество природных ресурсов и людских талантов нашей страны. Огромное Вам за это спасибо!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»