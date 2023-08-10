Птицефабрике определили судьбу

Основные кредиторы ООО «Тимашевская птицефабрика» приняли решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕФРСБ. Тимашевская птицефабрика была последним крупным подобным предприятием в регионе. Часть долгов у организации образовалась после банкротства компаний Ильшата Тукаева в Татарстане, по кредитам которых самарская птицефабрика была поручителем. По словам экспертов, шансов у птицефабрики на финансовое оздоровление практически не было.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Крупнейшие кредиторы Тимашевской птицефабрики — ОАО «Токаревская птицефабрика» и АО «Риск-Инвест» — проголосовали за обращение в Арбитражный суд Самарской области с ходатайством о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. Соответствующая информация содержится в протоколе собрания кредиторов, который опубликован в Едином государственном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Общий долг Тимашевской птицефабрики превышает 3,1 млрд руб., из них 2,4 млрд предприятие задолжало Токаревской птицефабрике (77,77% от числа голосов конкурсных кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов), еще 691 млн руб. — «Риск-Инвесту» (22,22%). С иском о банкротстве Тимашевской птицефабрики в суд осенью 2019 года обратился Россельхозбанк из-за долга в размере более 900 млн руб. Позже в реестр кредиторов включили Сбербанк с суммой требования в размере более 1,5 млрд руб. Долги перед банками образовались в рамках договоров поручительства по кредитам ООО «Репродукт» и ООО «Племрепродукт» Ильшата Тукаева, инвестора и совладельца Тимашевской птицефабрики из Республики Татарстан.

ООО «Тимашевская птицефабрика» зарегистрировано в 2009 году в Самарской области. Владельцами компании являются Ильшат Тукаев и Рафаэль Фаизов (оба находятся в процедуре банкротства). Предприятие выпускало охлажденное куриное мясо под торговой маркой «Самарский бройлер». Мощности фабрики рассчитаны на производство 140 тыс. тонн мяса птицы и мясной продукции в год. По информации «СПАРК-Интерфакса», в 2018 году выручка предприятия составила 2,4 млрд руб., прибыль превысила 139 млн руб. В 2019 году при выручке в размере 2,4 млрд руб. компания сработала в убыток, который составил 113 млн руб. Тимашевская птицефабрика была последним крупным работающим предприятием такого типа в Самарской области.

В апреле 2022 года суд заменил в реестре кредиторов Россельхозбанк на тамбовское ОАО «Токаревская птицефабрика». Компания входит в федеральную ГК «Ресурс», которая среди прочего занимается производством охлажденного мяса птицы под маркой «Наша Птичка». На сайте холдинга указано, что в 2022 году группа приобрела активы в Саратовской, Тверской областях, завершила строительство комбикормового завода в Оренбургской области и получила право аренды мощностей ООО «Репродукт» в Татарстане. В материалах дела в электронной картотеке суда говорится, что компания из Тамбовской области выкупила все права требования Россельхозбанка к компаниям, в том числе к ООО «Тимашевская птицефабрика». Незадолго до этого ФАС России удовлетворила ходатайство Токаревской птицефабрики о получении в пользование части производственной площадки самарской Тимашевской птицефабрики. В августе того же года Токаревская птицефабрика стала правопреемником Сбербанка в деле о банкротстве Тимашевской птицефабрики. В январе 2023 года на Тимашевской птицефабрике стартовала процедура наблюдения. Временным управляющим суд назначил Дмитрия Бисерова. Как поясняет адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов, решение о переходе в процедуру конкурсного производства принимается тогда, когда невозможно восстановить платежеспособность должника. «Альтернативные конкурсному производству процедуры: внешнее управление, финансовое оздоровление, мировое соглашение — в практике рассмотрения дел о банкротстве встречаются крайне редко и являются скорее экзотикой, чем работающим механизмом», — говорит Денис Фролов.

Адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев отмечает, что по общему правилу процедура конкурсного производства вводится фактически автоматически: «Суд проверяет отчет управляющего, если денежных средств достаточно для покрытия расходов по делу о банкротстве, кредиторы проголосовали за введение конкурсного производства, суд, как правило, это все утверждает.

Могут быть некоторые исключения, когда представлен, например, план финансового оздоровления компании. В таком случае есть шанс убедить суд в необходимости введения реабилитационных процедур. Однако на практике это не применяется».

Сабрина Самедова