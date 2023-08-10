Полиция познакомилась с опросами

Полиция Ульяновской области подтвердила подозрения областной избирательной комиссии о возможном нарушении при распространении через почтальонов «Почты России» среди жителей районов региона неких подписных листов с выяснением политических предпочтений граждан и предложением оформить заявление о голосовании на дому с заполнением информации о персональных данных. Руководству одного из почтамтов грозит административное наказание. В УМВД подробности выводов своей проверки не раскрывают. Подписные листы распронялись АНО «Центр ПРИСП», один из руководителей которого является политтехнологом «Единой России» (ЕР). В ЕР заявляют, что не имеют отношения к этой технологии, однако есть прямые доказательства причастности партии к опросам. В облизбиркоме считают, что такая технология позволяет обеспечивать голосование «нужных» избирателей, и надеются, что полиция сможет остановить этот процесс.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель облизбиркома Юрий Андриенко надеется, что УМВД проведет проверку по всем районам региона

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Председатель облизбиркома Юрий Андриенко надеется, что УМВД проведет проверку по всем районам региона

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как в среду стало известно „Ъ“, Инзенский межмуниципальный отдел МВД УМВД Ульяновской области провел проверку «по факту противоправных действий работников Барышского почтамта» и возбудил дело об административном нарушении по статье 5.8 КоАП (нарушение предусмотренных законодательством о выборах порядка и условий проведения предвыборной агитации, штраф до 2,5 тыс. руб. — на физических лиц, до 5 тыс. руб. — на должностных лиц, до 100 тыс. руб. — на юрлиц и избирательные объединения).

Проверка проводилась по обращению одного из жителей города Инзы Ульяновской области, который сообщил полиции, что жителям города почтальоны приносят некие бланки опроса, в которых гражданам предлагается сообщить о своих политических предпочтениях, а также заполнить заявление в избирательную комиссию о желании голосовать на дому с указанием своих персональных данных. Заявитель в обращении отметил, что он сомневается в законности таких опросов и просит полицию провести проверку.

О том, что в районах Ульяновской области через Почту России в период выборной кампании начинают распространять такие опросные листы ранее уже сообщал „Ъ“. На тот момент (неделю назад) уже было точно известно, что такие листы распространялись в трех районах региона — Карсунском, Сурском и Вешкаймском. В опросниках (копия есть у „Ъ“) у граждан интересуются, как они оценивают деятельность президента Владимира Путина и ульяновского губернатора Алексея Русских (избран в 2021 году), какой из пяти думских партий доверяют. Также избирателя спрашивали, хочет ли он проголосовать на дому на выборах в заксобрание и местные органы власти в сентябре этого года, и предлагалось при желании заполнить бланк заявления в избирком с обещанием, что в дни выборов к этому гражданину придут представители УИК. Как итог, гражданина просили дать согласие на обработку персональных данных Центром прикладных исследований и программ (Центр ПРИСП, Москва). Директором региональных проектов этого центра является Антон Садкин, известный в регионе как политтехнолог, оказывающий содействие реготделению «Единой России».

В облизбиркоме считают, что такая технология позволяет организатору опросов выявить политические предпочтения избирателей, к лояльным — направить представителей участковой избирательной комиссии, передав туда заявления, а заявления нелояльных не передавать, «избиратели, заполнившие бланк, будут уверены, что к ним придут, а никто так и не придет, и ненужного голоса не будет». Антон Садкин, напомним, заявлял „Ъ“, что «еще ни один избиратель не получил такой лист на руки», «договоры еще не подписаны, и есть только некие предварительные варианты опросных листов». В реготделении ЕР утверждали, что никакого договора с Центром ПРИСП у них нет.

Между тем в управлении почтовой связи Ульяновской области „Ъ“ подтвердили, что «договор о распространении анкет имеется, и он подписан».

Кроме того, в распоряжении „Ъ“ оказалась аудиозапись инструктажа, направленная в профессиональном чате руководителем одного из почтовых подразделений почтальонам (копия записи имеется в облизбиркоме и в правоохранительных органах), в которой им объясняют, что «с „Единой Россией“ заключен договор на проведение анкетирования». «Наша категория понятна — это получатели пенсий, пособий, мы сами и наши близкие. Вам сегодня поступят анкеты в достаточном количестве. Самое главное — заполнить правильно», — объясняет почталь­онам начальник, отмечая, что если гражданин пожелает голосовать на дому, то надо будет заполнить бланк заявления без указания УИК и согласие на обработку персональных данных, «если нет», то на согласии заполняется только адрес. За одну заполненную анкету почтальон зарабатывает 20 рублей. После заполнения анкеты предписано сразу направлять ее руководству почтового отделения. «Это очень важно. К гражданам, которые хотели проголосовать на дому, избирательная комиссия придет и заполнит заявление по своей форме. А мы лишь подсвечиваем „Единой России“ и избирательной комиссии, по какому адресу нужно прийти», — отметил начальник, добавив, что отчет об анкетировании следует предоставлять по всем пенсионерам ежедневно.

Выяснить подробности проверки, проведенной полицией, не удалось. В пресс-службе УМВД сказали „Ъ“, что «стараются быть вне политики», и потому эту тему комментировать отказываются.

«Это очень важно, что не какие-то чиновники, а обычные граждане, понимая, что творится что-то очень нехорошее, сами обратились в полицию, указав на сомнительные опросы. И очень хорошо, что полиция оперативно отреагировала и проверила факты», — сказал „Ъ“ председатель облизбиркома Юрий Андриенко, заметив, что облизбирком сразу же, после собственной проверки фактов, направил обращение в УМВД, «но пока ответов о завершении проверки не поступало». «Но я очень надеюсь, что проверка будет проведена по всем районам, глубоко и досконально, потому что мы с особым вниманием относимся к тому, что может вызвать возмущение и даже просто сомнения избирателей, вызывая тем самым недоверие вообще к институту выборов», — сказал глава облизбиркома.

Сергей Титов, Ульяновск