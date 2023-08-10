Дело повернулось от блогеров к братьям

Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление (ГСУ) СКР принципиально по-иному оценило конфликт четырехлетней давности, произошедший между сотрудниками московского ООО ГК «Серконс» и блогерами интернет-издания «Росдержава», пытавшимися снять критический материал о фирме. Случившуюся потасовку полиция считала хулиганством со стороны журналистов, а взявшийся за расследование две недели назад СКР назвал ее воспрепятствованием их законной деятельности. По соответствующей ч. 3 ст. 144 УК РФ на днях были обвинены и арестованы двое топ-менеджеров «Серконса». Избитые ими блогеры давно находятся под стражей, правда, уже в качестве подсудимых по другому уголовному делу — о вымогательстве денег у инспектора ГИБДД.

В минувший вторник Басманный райсуд по ходатайству ГСУ СКР арестовал на месяц двух руководителей ООО ГК «Серконс», специализирующегося на выдаче сертификатов и проведении экспертиз в области пожарной и промышленной безопасности. В СИЗО были отправлены представитель службы собственной безопасности ГК Павел Филатчев и его брат Алексей, возглавляющий одно из подразделений холдинга — ООО «Проммаштест». Обоих родственников следователи ГСУ СКР задержали накануне, предъявив им обвинение в групповом хулиганстве и сопряженном с насилием воспрепятствовании законной деятельности журналистов (ч. 2 ст. 213 и ч. 3 ст. 144 УК РФ).

Мотивируя необходимость взятия обвиняемых под стражу, представитель следствия заявил суду, что уголовное дело, за которое ГСУ СКР взялось всего две недели назад, до этого четыре года расследовала московская полиция. Против господ Филатчевых у нее, по мнению автора ходатайств, изначально было множество улик, однако расследование постоянно приостанавливалось по причине «неустановления лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности». Эта ситуация, как пояснил докладчик, наглядно свидетельствует о коррупционных связях обвиняемых в правоохранительной системе, а чтобы они не могли воспользоваться ими для противодействия расследованию, обоих братьев следует отправить в СИЗО.

Поводом для возбуждения уголовных дел сначала в полиции, а затем и в ГСУ СКР стали одни и те же события, случившиеся в марте 2019 года в центральном офисе «Серконса» на Дубнинской улице Москвы. Тогда в компанию приехала съемочная группа «Росдержавы» под руководством главного редактора издания Яна Кателевского и опытного блогера Александра Дорогова, специализирующегося на борьбе с коррупцией в правоохранительной системе. Журналисты, по их словам, пытались отстоять права некой бывшей сотрудницы «Серконса», несправедливо и без выходного пособия, как заявляла сама девушка, уволенной из компании. Попытка сделать критический репортаж с предполагаемого места нарушения трудового законодательства закончилась потасовкой, а после драки все ее участники обратились с жалобами в полицию.

Блогеры сообщили о нанесенных им побоях и разбитой аппаратуре. Особенно усердствовали в этом, по версии потерпевших, братья Филатчевы — бывшие сотрудники ФСБ, принятые в штат «Серконса» специально для решения «деликатных» вопросов. Таких, например, как помощь заказчикам в сертификации по линии ФСБ, получение лицензий, оптимизация налогов и проч. Коммерсанты, в свою очередь, заявили о хулиганском налете на их офис, во время которого нападавшие применяли слезоточивый газ из баллончиков.

В итоге московская полиция возбудила сразу два уголовных дела — о хулиганстве в отношении блогеров и о нанесении им же легкого вреда здоровью, однако расследовались они формально и были в итоге окончательно приостановлены. Между тем летом 2020 года блогеры Кателевский и Дорогов стали фигурантами нового уголовного дела — на этот раз об оскорблении инспектора 2-го полка ДПС по Мособласти Павла Горохова и вымогательстве у него денег в особо крупном размере (ст. 319 и ст. 163 УК РФ). Как следовало из заявления полицейского, журналисты начали скрытно снимать его работу на постах и вынудили заплатить им 1,3 млн руб. за непубликацию компрометирующих материалов в интернете.

По версии самих обвиняемых, издание «Росдержава» специализировалось на борьбе с коррупцией, регулярно публиковало критические материалы о работе подмосковных правоохранителей и о так называемой похоронной мафии в столичном регионе. Блогеры утверждают, что нажили себе влиятельных врагов, которые преследуют их за профессиональную деятельность. Заявление же инспектора Горохова, по их мнению, стало лишь формальным поводом для того, чтобы заставить их молчать.

Так или иначе, уголовное дело о вымогательстве и оскорблении полицейского было расследовано и передано в Люберецкий городской суд Московской области, который разбирает его по существу.

По мнению защитников Александра Дорогова, недавний арест в Басманном райсуде его предполагаемых обидчиков не повлияет на разбирательство в Люберецком горсуде, в котором обсуждаются уже обвинения, выдвинутые против самого блогера. «Даже если защита и попытается использовать возбужденное в ГСУ СКР уголовное дело в свою пользу, у нее это вряд ли получится,— считает адвокат Константин Барковский, защищавший господина Дорогова во время предварительного следствия.— Судья отклонит любое ходатайство адвокатов, мотивируя это тем, что произошедшие в офисе "Серконса" события никак не связаны с инкриминируемым вымогательством». Действующий адвокат блогера Владислав Луньков заявил “Ъ”, что возбужденное СКР уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности позволяет ему надеяться на то, что и по инциденту с участием полицейского Горохова Люберецкий суд тоже примет законное и справедливое решение.

Отметим и бизнес-аспект в деле братьев Филатчевых. «Это (их арест.— “Ъ”) исключительно серьезное событие для рынка сертификации и оценки соответствия, просто фундаментальное,— заявил “Ъ” вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— "Серконс" — одна из двух крупнейших групп компаний в этой сфере, "Проммаштест" выпускает колоссальное количество документов, в частности, по автокомпонентам. Ранее считалось, что "Серконс" имеет развитую систему связей с органами власти, владельцы близки к руководителям Минэкономразвития и Росаккредитации, силовым структурам. Иначе сложно понять, почему дело от 2019 года рассматривается только сейчас».

Сергей Машкин, Иван Буранов