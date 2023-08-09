Чусовой механизм

Крупнейшая теплоснабжающая компания «Т Плюс» может взять в управление по концессии тепловые сети еще одного муниципалитета — Чусовского городского округа. По информации «Ъ-Прикамье», такой вариант обсуждается, однако вероятные параметры концессионного соглашения пока не разглашаются. Отметим, что «Т Плюс» уже представлен в других крупных городах Прикамья: Перми, Чайковском, Краснокамске и Лысьве. В компании планы о концессии в Чусовом не подтверждают, но и не опровергают. Эксперты считают, что концессия может быть эффективной при качественном контроле со стороны муниципальных властей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», пермский филиал ПАО «Т Плюс» рассматривает возможность заключения концессионного соглашения для управления объектами теплоснабжения в Чусовском городском округе. Об этом сообщили несколько собеседников, знакомых с ситуацией на энергетическом рынке. Ранее технические специалисты компании изучали состояние котельных и теплосетей на территории муниципалитета.

«Обсуждались вопросы модернизации действующей системы теплоснабжения, строительства новых котельных, и в первую очередь — переустройства магистральных сетей»,— поделился один из собеседников. Конкретные параметры соглашения и количество объектов, планируемых к передаче в концессию, пока не разглашаются. Сейчас основной поставщик услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению на территории Чусового — муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго».

В пресс-службе пермского филиала «Т Плюс» информацию об интересе к Чусовому не подтвердили, но и не опровергли: «Компания рассматривает разные города в регионах присутствия для улучшения в них системы теплоснабжения».

В компании отметили, что «Т Плюс» в рамках концессионных соглашений управляет теплосетями в Перми, Краснокамске, Чайковском, Лысьве, а также в поселках Марковский и Майский. «Концессионные соглашения позволяют привлечь в инфраструктуру городов дополнительные средства без скачкообразного роста тарифа для населения. Концессионер, вкладывающий средства в проект, добивается экономии ресурсов и при этом повышает качество коммунальной услуги для жителей. Так, в краевой столице в рамках концессий „Т Плюс“ планирует инвестировать в городскую теплосетевую инфраструктуру более 5,5 млрд руб., в остальных населенных пунк­тах — более 2 млрд руб.»,— сообшили в пресс-службе «Т Плюс».

В пресс-службе министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края на момент сдачи материала в печать ситуацию не комментировали. С главой Чусового Сергеем Беловым связаться не удалось, он не ответил на звонки по известному редакции номеру телефона.

Бывший вице-премьер правительства Пермского края по вопросам ЖКХ Антон Удальев считает логичным, что «Т Плюс» заинтересовался котельными в Чусовом после заключения концессионного соглашения по теплосетям в Лысьве. «Это один куст, соответственно управленческие расходы можно рассчитывать по двум муниципалитетам сразу, сами технические объекты тоже расположены рядом. Думаю, что концессия — хороший вариант для решения актуального вопроса: модернизации теплоснабжения Чусового»,— отмечает эксперт.

Декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова полагает, что концессии в сфере тепло­энергетики могут быть эффективными и взаимовыгодными для сторон: «Концессионер получает доход, а муниципалитет — качественно отремонтированную инфраструктуру». «Но эта схема будет эффективна только в том случае, если органы власти осуществляют надлежащий контроль за исполнением условий концессионного соглашения»,— добавляет профессор.

Экс-председатель правительства Пермского края, председатель региональной контрольно-счетной палаты Геннадий Тушнолобов отмечает, что в новейшей истории региона были как удачные, так и не­удачные примеры концессии. «Есть и положительный опыт, и отрицательный. Соглашения с участием „Т Плюс“ скорее положительные: компания серьезно вкладывается, модернизирует котельные. Однако, по законодательству, ответственность за управление муниципальными сетями несут местные администрации, а не концессионер»,— поясняет эксперт.

Константин Кадочников