Москве прописывают порцию озеленения

Структуры столичной мэрии объявили конкурс по «уходу и восстановлению зеленых насаждений» в Москве. Речь о поливе, побелке и рыхлении 2,5 тыс. взрослых лип, кленов, вязов и яблонь на Рублевском, Можайском шоссе и в других районах города. За эту работу, а также высадку «отпавших» деревьев в течение трех лет власти готовы заплатить 1 млрд руб. Москва регулярно проводит такие трехлетние конкурсы по уходу за деревьями и кустарниками: в 2022 году, например, на трех тендерах было разыграно около 3,4 млрд руб. Трехлетние контракты в такой отрасли разумны, поскольку позволяют контролировать работу подрядчика, считают опрошенные “Ъ” эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Конкурс на «выполнение мероприятий по уходу и восстановлению зеленых насаждений» объявило ГКУ «Дирекция капитального ремонта», подведомственное столичному департаменту капремонта. От подрядчика ждут ухода за 2,5 тыс. деревьев на девяти участках, в том числе на Рублевском и Можайском шоссе, Большой Академической улице и Волгоградском проспекте. Речь о взрослых липах сорта «Паллида» высотой от 4 до 7 м, кленах в 4–5 м, вязах сорта «Нью горизонт» высотой 5–8 м и декоративных яблонях. В документации говорится, что подрядчик должен обеспечить уход за зелеными насаждениями — полив, побелку, рыхление почвы, очистку «приствольной площадки» от мусора, а в случае гибели растений — их восстановление. В последнем случае подрядчику предлагается руководствоваться распоряжением столичного департамента ЖКХ от 17 октября 2022 года, которое допускает десятипроцентную «норму отпада» лиственных деревьев в первые три года после посадки (а хвойных — до 15%). Работы должны быть проведены в период 1080 дней. Сумма контракта — 1 млрд руб. Заявки принимаются до 21 августа.

Московские власти регулярно проводят подобные трехлетние конкурсы по уходу и восстановлению деревьев и кустарников. Так, в 2021 году был разыгран соответствующий тендер на 1,2 млрд руб., а в 2022 году проведены как минимум три крупных конкурса на эти услуги на общую сумму около 3,4 млрд руб. Так, победителем тендера на 1,5 млрд руб. в конце прошлого года стало ООО «Европарк», которому предстоит три года ухаживать за 4,2 тыс. деревьев и 105,9 тыс. кустарников. В перечне адресов при этом фигурируют скверы у комплекса зданий администрации президента РФ и Совбеза РФ в Ипатьевском переулке, здания Минтруда на улице Ильинка, пространства у Рождественского монастыря и Московского архитектурного института на улице Рождественка, площади Киевского вокзала, парка Северного речного вокзала, здания Госавтоинспекции на Кременчугской улице. Это же ООО «Европарк» стало в 2022 году победителем еще одного аналогичного конкурса по уходу за деревьями и кустарниками на 583,9 млн руб.

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева считает оправданным заключение столичными властями долгосрочных контрактов на подобные услуги. «Такой контракт позволяет контролировать ответственность подрядчика за состоянием зеленых насаждений в течение длительного срока. Если период короткий, непонятно, приводят ли действия подрядчика к долгосрочному устойчивому состоянию растений. А то прибежали, не то посадили, а на следующий год все погибло»,— рассуждает госпожа Косарева. «В теории такие контракты разумны. Деревьями в городе должны заниматься специальные компании, они должны иметь специальную квалификацию и нести ответственность за состояние деревьев. Но как такие компании будут работать на практике и хватит ли у них квалификации (для ухода за деревьями.— “Ъ”), покажет время»,— рассуждает член комиссии Мосгордумы по экологической политике Дарья Беседина (признана иноагентом).

Александр Воронов