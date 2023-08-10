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Родство агломерации

На должность первого зампреда областного стройкомитета назначен брат главы городского комитета по транспорту

Первым заместителем председателя комитета по строительству Ленинградской области назначен Евгений Енокаев, брат Валентина Енокаева, председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Ранее господин Енокаев работал заместителем директора КБ «ВиПС», спроектировавшего «Зенит-Арену» и вторую сцену Мариинского театра. Не одобряя принцип семейственности в назначении чиновников, депутаты областного парламента все же видят в данном случае позитивный момент: возможно, задачи агломерации будут решаться эффективнее.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О новом назначении вчера сообщила пресс-служба строительного блока правительства Ленинградской области. «С момента своего назначения в марте 2022 года я подбирал заместителей,— рассказал «Ъ-СПб» председатель комитета по строительству Ленобласти Виталий Лазуткин.— Рассматривались кандидатуры внутри аппарата, и даже были рекомендации специалистов из других регионов. Но, проанализировав, что ключевой задачей, стоящей перед комитетом сегодня, является налаживание процессов проектирования, экспертизы и ценообразования, остановился на кандидатуре Евгения Кемилевича». Кроме выстраивания процессов по своевременному прохождению проектов в госэкспертизе, первый зампред будет курировать внедрение цифровизации и налаживать переход региона на ресурсно-индексный метод ценообразования в строительстве в рамках нововведений Минстроя РФ.

Ранее Евгений Енокаев занимал должность заместителя директора в конструкторском бюро высотных и подземных сооружений «ВиПС», участвовавшем в проектировании второй сцены Мариинского театра и стадиона «Зенит-Арена». «Для меня это очень интересное предложение, новый вызов. Думаю, что смогу применить свой опыт и усилить работу комитета»,— прокомментировал вступление в должность господин Енокаев.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», участник постоянной комиссии ЗакС по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Анна Хмелева в целом не одобряет назначения чиновников по родственному принципу, но надеется, что в данном случае родство будет полезно для региона. «Потому что сейчас на повестке стоит много вопросов по развитию Санкт-Петербургской агломерации,— поясняет госпожа Хмелева.— Возможно, с этим назначением нам удастся более эффективно выполнять задачи агломерации, особенно в приграничных районах».

Постоянная комиссия ЗакСа по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству тесно взаимодействует с руководством областного стройкомитета, представители которого всегда присутствуют на заседаниях комиссии. «От зампредов ведомства мы ждем поддержки и помощи в вопросах развития таких приграничных городов, как Мурино, Кудрово, Гатчина, Ломоносов, Кировск»,— добавляет депутат. Сейчас областные парламентарии, по словам госпожи Хмелевой, испытывают трудности в коммуникации с чиновниками Петербурга: «Попасть на прием к чиновнику профильного комитета в городе нелегко. Взаимодействие с областными властями выстраивать проще».

Александра Тен, Надежда Ярмула

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