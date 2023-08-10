Родство агломерации

Первым заместителем председателя комитета по строительству Ленинградской области назначен Евгений Енокаев, брат Валентина Енокаева, председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Ранее господин Енокаев работал заместителем директора КБ «ВиПС», спроектировавшего «Зенит-Арену» и вторую сцену Мариинского театра. Не одобряя принцип семейственности в назначении чиновников, депутаты областного парламента все же видят в данном случае позитивный момент: возможно, задачи агломерации будут решаться эффективнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О новом назначении вчера сообщила пресс-служба строительного блока правительства Ленинградской области. «С момента своего назначения в марте 2022 года я подбирал заместителей,— рассказал «Ъ-СПб» председатель комитета по строительству Ленобласти Виталий Лазуткин.— Рассматривались кандидатуры внутри аппарата, и даже были рекомендации специалистов из других регионов. Но, проанализировав, что ключевой задачей, стоящей перед комитетом сегодня, является налаживание процессов проектирования, экспертизы и ценообразования, остановился на кандидатуре Евгения Кемилевича». Кроме выстраивания процессов по своевременному прохождению проектов в госэкспертизе, первый зампред будет курировать внедрение цифровизации и налаживать переход региона на ресурсно-индексный метод ценообразования в строительстве в рамках нововведений Минстроя РФ.

Ранее Евгений Енокаев занимал должность заместителя директора в конструкторском бюро высотных и подземных сооружений «ВиПС», участвовавшем в проектировании второй сцены Мариинского театра и стадиона «Зенит-Арена». «Для меня это очень интересное предложение, новый вызов. Думаю, что смогу применить свой опыт и усилить работу комитета»,— прокомментировал вступление в должность господин Енокаев.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», участник постоянной комиссии ЗакС по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Анна Хмелева в целом не одобряет назначения чиновников по родственному принципу, но надеется, что в данном случае родство будет полезно для региона. «Потому что сейчас на повестке стоит много вопросов по развитию Санкт-Петербургской агломерации,— поясняет госпожа Хмелева.— Возможно, с этим назначением нам удастся более эффективно выполнять задачи агломерации, особенно в приграничных районах».

Постоянная комиссия ЗакСа по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству тесно взаимодействует с руководством областного стройкомитета, представители которого всегда присутствуют на заседаниях комиссии. «От зампредов ведомства мы ждем поддержки и помощи в вопросах развития таких приграничных городов, как Мурино, Кудрово, Гатчина, Ломоносов, Кировск»,— добавляет депутат. Сейчас областные парламентарии, по словам госпожи Хмелевой, испытывают трудности в коммуникации с чиновниками Петербурга: «Попасть на прием к чиновнику профильного комитета в городе нелегко. Взаимодействие с областными властями выстраивать проще».

Александра Тен, Надежда Ярмула