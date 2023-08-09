Министр Смирнов рассказал из-за чего поднимут тарифы ЖКХ в Свердловской области

Свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов заявил, что сфера экономики связанная с коммунальными услугами единственно убыточная среди всех сфер бизнеса. В среднем убытки составляют 20% по его данным. Он отметил, что власти не могут «сдерживать тарифы», иначе жители останутся без услуг.

«В ряде стран СНГ пробовали сдерживать тарифы ЖКХ на протяжении 5-7 лет, но в результате целые города остались без отопления»,— заявил господин Смирнов. Он объяснил, что при установке предельного индекса роста тарифа стараются выбирать «золотую середину» относительно покупательской способности и возможности оказывать услугу.

Он также заявил, что в настоящее время тариф значительно меньше себестоимости услуг. Напомним, ранее заявлялось, что тарифы на услуги ЖКХ поднимут с 1 июля 2024 года до 11%.

Александр Стародумов

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