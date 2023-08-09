Петербург вошел в пятерку лидеров «обручального индекса» городов России

Санкт-Петербург вошел в топ-5 городов России по количеству приобретенных обручальных колец. При этом петербуржцы тратят на ювелирные символы брака больше всех по стране — город стал лидером по размеру среднего чека (13 504 рубля).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба ювелирного бренда Sokolov, месяцем самых активных продаж стал май. Обручальный индекс составил 2,3 — он выстраивается из расчета на каждую 1 тыс. жителей города.

В целом по РФ чаще всего обручальные кольца приобретают москвичи, индекс в столице — 3,0, а средний чек — 11 877 рублей. На втором месте рейтинга оказалась Тюмень с показателем 2,8 и средней ценой 10 372 рубля. Третье и четвертое место с рейтингом 2,5 разделили Ярославль и Екатеринбург. Жители этих городов в среднем тратят на кольца около 10 372 и 11 644 рублей соответственно.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи обручальных колец в Петербурге за первые шесть месяцев года выросли на 7%, а средний чек увеличился на 13%. Абсолютное большинство жителей города (73%) предпочитают золото, причем чаще всего выбирают красное (42%), белому отдают предпочтение 38% покупателей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за первые шесть месяцев 2023 года в Ленобласти заключили браки более 3,5 тысяч пар. Интересно, что браки в регионе в среднем заключаются почти в 40 лет.

Наталья Ширнина

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