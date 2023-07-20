ЗАГС Ленобласти: Браки в регионе в среднем заключаются почти в 40 лет

За первые шесть месяцев 2023 года в Ленобласти заключили браки более 3,5 тыс. пар. Средним возрастом при этом стал 40-й год жизни, сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Ленобласти.

Среди мужчин, которые женились за первую половину текущего года, средний возраст составил 38 лет. Однако невесты в основном были несколько моложе. Их средний возраст составил 36 полных лет. Преимущественно свадьбы играли зимой и летом, а наибольшее количество росписей пришлось на 3 февраля и на 23 июня.

В Ленобласти браки заключали и люди пенсионного возраста. Кроме того, за первые шесть месяцев 2023 года родилось почти 6 тыс. детей. Девочек родилось немного меньше, чем мальчиков (около 3 тыс.) — на 100 меньше.

Анастасия Калугина

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте