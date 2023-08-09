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Умер американский фолк-музыкант Сиксто Родригес

Американский фолк-музыкант, певец, поэт и композитор Сиксто Родригес умер в возрасте 81 года, сообщается на его официальном сайте. Широкую известность он получил после выхода документального фильма «В поисках Сахарного Человека» в 2012 году. Картина впоследствии получила премию «Оскар».

Сиксто Родригес в 2013 году

Сиксто Родригес в 2013 году

Фото: Valentin Flauraud / Reuters

Сиксто Родригес в 2013 году

Фото: Valentin Flauraud / Reuters

«С глубоким прискорбием мы, сотрудники Sugarman.org, сообщаем, что Сиксто Диас Родригес скончался сегодня. Мы выражаем самые искренние соболезнования его дочерям — Сандре, Еве и Риган — и всей его семье»,— говорится в сообщении на сайте.

Сиксто Родригес родился 10 июля 1942 года в Детройте. В начале 70-х он выпустил альбомы Cold Fact (1970) и Coming From Reality (1971) в стиле блюз-фолк-рок, которые не имели успеха в США. После этого господин Родригес бросил карьеру музыканта и начал заниматься ручным трудом.

В середине 1970-х музыка Сиксто Родригеса начала стремительно набирать популярность в Ботсване, Родезии (ныне Зимбабве), Новой Зеландии и Австралии и в особенности в ЮАР, где оба его альбома получили платиновый статус по объемам продаж.

Особую популярность музыка господина Родригеса получила в среде противников апартеида. Об известности музыканта в ЮАР повествуется в документальном фильме «В поисках Сахарного Человека», снятом шведским режиссером Маликом Бенджеллулем. Героями картины являются два поклонника музыканта из ЮАР, которые пытаются выяснить судьбу их кумира, о которой в республике тогда не было ничего известно.

Эрдни Кагалтынов

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