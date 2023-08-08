Полицейских упрекнули в излишней мягкости

Генпрокуратура РФ потребовала наказания для сотрудников полиции Забайкалья, которые в ходе расследования уголовного дела по факту избиения инвалидов СВО подозревали обвиняемых лишь по статьям, связанным с причинением легкого вреда здоровью и порче имущества. В настоящее время надзорное ведомство забрало дело из МВД и передало его в производство регионального управления СКР, где к нему добавили статью о дискредитации вооруженных сил РФ. Тем временем в регионе уже арестован один из нападавших, второй задержан и ожидает меры пресечения, еще один находится в розыске. Всего в избиении участников спецоперации предположительно участвовали шесть человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и избитый участник СВО Михаил Таскин

Фото: @osipov__officially Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и избитый участник СВО Михаил Таскин

Фото: @osipov__officially

Первым о необходимости наказать сотрудников полиции заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Еще 6 августа он отметил, что «факты жестокого избиения участников СВО подтверждаются», а конфликт произошел «на почве неприязни молодчиков к СВО».

«К местным правоохранителям — в первую очередь к полиции — возникает масса вопросов. Пока история не получила огласки, уголовного дела почему-то возбуждать не хотели. Только после вмешательства губернатора края Александра Осипова ситуация изменилась. Завтра же направлю запросы в Генпрокуратуру, СКР и МВД о проведении проверки в отношении должностных лиц, не принявших своевременных мер и пытавшихся спустить дело на тормозах»,— подчеркнул господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Нападение на двух участников СВО — Михаила Таскина и Сергея Елгина, имеющих инвалидность в связи с потерей конечностей, произошло в ночь на 5 августа в кафе в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья.

Ветераны, приехавшие на отдых, столкнулись с агрессивной компанией из шести человек, после чего попытались решить конфликт, покинув заведение. В дальнейшем их автомобилю преградили дорогу, вытащили их из него, избили, а саму машину серьезно повредили.

Родственники пострадавших рассказали региональным СМИ, что при избиении с одного из ветеранов были сорваны медали, полученные за боевые действия, а сами нападавшие постоянно произносили оскорбления, выражая недовольство участием мужчин в спецоперации. После нападения Михаилу Таскину потребовалась медицинская помощь и госпитализация.

Сотрудники межмуниципального Газимуро-Заводского отдела полиции по факту инцидента сначала возбудили уголовное дело лишь по ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). После проведения медэкспертизы в дело была добавлена ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью). Кроме того, проводилась проверка по административной статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации).

Уже 7 августа дело было взято под личный контроль руководителем СКР Александром Бастрыкиным и заместителем генпрокурора РФ Дмитрием Демешиным, материалы переданы в производство регионального управления СКР, где было возбуждено дело по ст. 280.3 УК РФ (дискредитация вооруженных сил РФ).

8 августа губернатор Приангарья Александр Осипов в своем Telegram-канале отметил, что Генпрокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые «изначально возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества».

В УМВД по Забайкальскому краю официально не комментируют произошедшее. Глава общественного совета УМВД Ирина Щеткина заявила о «профессиональной и оперативной реакции» сотрудников полиции. «В считаные часы все злоумышленники были установлены и опрошены, восстановлена картина произошедшего. Не сомневаемся в том, что все виновные понесут заслуженное наказание»,— добавила она.

8 августа также стало известно, что по ходатайству следователей СКР один из нападавших, 27-летний житель поселка Нерчинский Завод, арестован судом до 5 октября. Еще одному местному жителю обвинения будут предъявлены 9 августа, предполагается, что он также попадет под арест. Кроме того, в розыск объявлен 43-летний местный житель. Причастность остальных граждан к избиению ветеранов проверяется. Ущерб, нанесенный автомобилю пострадавших, следствие оценивает в 800 тыс. руб.

Пострадавший Михаил Таскин тем временем записал видеообращение, в котором призвал земляков не совершать над подозреваемыми самосуд.

Влад Никифоров, Иркутск