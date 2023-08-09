На уральское издание «Вечерние ведомости» в третий раз составили протокол за дискредитацию

В Екатеринбурге на издание «Вечерние ведомости» составили протокол о дискредитации армии РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Как сообщили в Telegram-канале представители газеты, поводом послужили посты об акциях против специальной военной операции (СВО) на Украине, которые публиковались в феврале—марте 2022 года.

Как сообщил «Ъ» источник в силовых структурах, всего речь идет почти о 30 публикациях в Telegram-канале. Ранее СМИ уже привлекали к ответственности за эти посты, но издание удалять их не стало.

«Своими действиями — преследованием издания за публикации, за которые нас и так уже штрафовали,— сотрудники екатеринбургской полиции только подтверждают предположения о вопиющей коррупции в органах МВД Свердловской области»,— заявила учредитель и директор издания Гузель Аиткулова.

В 2022 году издание, а также главного редактора Владислава Постникова уже штрафовали по трем административным делам о дискредитации на общую сумму 450 тыс. руб.

Напомним, в сентябре 2022 года у господина Постникова арестовали счета на 5 млн руб. Арест был наложен в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложных сведений об армии (по ст. 207.3 УК РФ), по которому он проходил свидетелем.

Подробности — в публикации «Ъ-Урал» «Журналиста и экс-депутата связали фейками».

Полина Хабарова, Екатеринбург