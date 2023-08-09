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обновлено 11:55

В список субсидированных региональных перевозок вошел рейс Нижневартовск — Пермь

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) обновило перечень маршрутов 2023 года в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок. Список пополнился семью новыми маршрутами, в число которых вошел авиарейс Нижневартовск — Пермь.

Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Авиаперевозчиком на маршруте является «ЮВТ Аэро», частота полетов составит два раза в неделю. Полетная программа рассчитана с 9 августа по 30 сентября 2023 года.

Программа субсидирования, запущенная с целью компенсации затрат авиаперевозчиков на внутренние рейсы, действует с апреля 2022 года. О ее продлении в апреле текущего года сообщил Минтранс. Суммарный бюджет программ на 2023 год составляет около 25 млрд руб., что позволит перевезти более 3,8 млн пассажиров по 412 маршрутам.

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