Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге на набережной Исети УГМК установила цветную подсветку деревьев

На правом берегу набережной реки Исеть в Екатеринбурге установили цветную подсветку деревьев от «Демидова» до Драмтеатра. Как рассказали в компании «УГМК-Застройщик», которая установила подсветку, световое оформление дистанционно управляемо и имеет несколько режимов — будничный и праздничный, с возможностью задавать любой цвет в зависимости от времени года. Сейчас компания проводит тестовые запуски перед юбилеем города.

Фото: Пресс-служба «УГМК-Застройщик»

Фото: Пресс-служба «УГМК-Застройщик»

Одновременно проводятся монтажные работы по освещению фасада делового дома «Демидов». По окончанию работ, планируется, что световые эффекты «Башни Исеть» и дома «Демидов» дополнят друг друга и будут созвучны с подсветкой Макаровского моста и набережной.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...