В Екатеринбурге на набережной Исети УГМК установила цветную подсветку деревьев

На правом берегу набережной реки Исеть в Екатеринбурге установили цветную подсветку деревьев от «Демидова» до Драмтеатра. Как рассказали в компании «УГМК-Застройщик», которая установила подсветку, световое оформление дистанционно управляемо и имеет несколько режимов — будничный и праздничный, с возможностью задавать любой цвет в зависимости от времени года. Сейчас компания проводит тестовые запуски перед юбилеем города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «УГМК-Застройщик» Фото: Пресс-служба «УГМК-Застройщик»

Одновременно проводятся монтажные работы по освещению фасада делового дома «Демидов». По окончанию работ, планируется, что световые эффекты «Башни Исеть» и дома «Демидов» дополнят друг друга и будут созвучны с подсветкой Макаровского моста и набережной.

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