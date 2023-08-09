«Движение отказчиков от военной службы» номинировали на Нобелевскую премию мира

Международное бюро мира выдвинуло российскую организацию «Движение сознательных отказчиков от военной службы» (признано иностранным агентом) на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщается на сайте международного бюро.

Кроме того, на Нобелевскую премию мира были номинированы еще две организации, которые помогают дезертирам и отказникам — белорусская организация «Наш Дом», а также Украинское пацифистское движение.

В сообщении международного бюро говорится, что организации «продемонстрировали беспрецедентное мастерство и самоотверженность в своих усилиях в качестве защитников мира, отказа от военной службы по соображениям совести и прав человека». Бюро в особенности отметило их заслуги после начала конфликта России и Украины, «несмотря на значительную стигматизацию».

Среди целей на сайте «Движения сознательных отказчиков от военной службы» указаны: поддержка отказчиков от военной службы, в том числе оказание психологической и юридической помощи; противостояние милитаризации и гуманизация российского общества; повышение доступности института альтернативной гражданской службы. Минюст признал организацию иностранным агентом 23 июня этого года.

Анастасия Ларина