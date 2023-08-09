Научная работа нашлась по ссылке

Завершено расследование уголовного дела действующего и бывшего ректора Омского государственного технического университета (ОмГТУ) Дмитрия Маевского и Анатолия Косых и двух сотрудников вуза. Им инкриминируется мошенничество под видом научной деятельности. По версии следствия, обвиняемые использовали в криминальной схеме чужой отчет по научно-исследовательской работе, который скачали в интернете. Сами они никаких исследования не проводили, похитив 1,8 млн руб., выделенные за якобы произведенные научные разработки, считает следствие. Никто из фигурантов расследования вину не признал.
Фото: omgtu.ru
Заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов утвердил обвинительное заключение по делу четырех сотрудников ОмГТУ. По данным источников„Ъ-Сибирь“, в нем фигурируют глава вуза Дмитрий Маевский, который на момент инкриминируемых преступлений занимал пост первого проректора, экс-ректор Анатолий Косых (он руководил вузом в 2015–2021 годах), а также сотрудники университета Владислав Рачек и Александра Козулина.
Основанием для возбуждения дела послужили материалы УФСБ России по Омской области. По версии следствия, в 2014 году ученые из Санкт-Петербурга провели научно-исследовательскую работу на тему «Формирование системы социальной адаптации иностранных мигрантов в России посредством культурной интеграции». Научный труд был размещен в интернете. В 2017 году обвиняемые договорились выдать скачанный отчет за свой, формально изменив содержание текста, используя синонимы и перефразирование текста.
Как указывается в материалах обвинения, ректор ОмГТУ без обсуждения и одобрения научно-технического совета вуза, определяющего направления исследований, на основании поддельной выписки издал приказ об открытии исследовательских работ. С мая по декабрь 2018 года первый проректор, занимавший одновременно должность руководителя научной группы, направлял главе вуза служебные записки о производстве выплат за якобы выполняемые исследования. «Несмотря на то, что сотрудники научно-исследовательской части университета доводили до ректора, что исследование не проводится, промежуточные и итоговые отчеты не предъявляются, последний санкционировал выплаты»,— рассказали в прокуратуре Омской области.
Расследование, которым занималось УМВД России по Омской области, установило, что обвиняемые получили в качестве оплаты за якобы произведенные научные разработки около 1,8 млн руб. В какой пропорции они распределяли доли между собой, не уточняется. Правоохранители предъявили им обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы). В целях возмещения ущерба суд наложил обеспечительный арест на квартиру одного из обвиняемых в центре Омска. Ее стоимость почти в два раза превышает размер предполагаемого ущерба.
По информации прокуратуры, вину в совершении преступления подследственные не признали. На время следствия и предстоящего судебного разбирательства их отпустили под подписку о невыезде. В пресс-службе ОмГТУ отказались комментировать уголовное дело. Его слушания пройдут в Первомайском районном суде.
Согласно декларации, размещенной на сайте Миобрнауки России, в 2021 году доход Дмитрия Маевского составил 4,9 млн руб., его супруги — 512 тыс. руб. Своей недвижимости и автомобиля у четы Маевских нет. В пользовании супругов — квартира площадью 73,8 кв. м.