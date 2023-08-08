Научная работа нашлась по ссылке

Завершено расследование уголовного дела действующего и бывшего ректоров Омского государственного технического университета (ОмГТУ) Дмитрия Маевского и Анатолия Косых, а также двух сотрудников вуза. Им инкриминируется мошенничество под видом научной деятельности. По версии следствия, обвиняемые использовали в криминальной схеме чужой отчет по научно-исследовательской работе, который скачали в интернете. Сами они никаких исследований не проводили, похитив 1,8 млн руб., выделенные за якобы произведенные научные разработки. Никто из фигурантов расследования вину не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дмитрий Маевский Фото: omgtu.ru Анатолий Косых Фото: ОмГТУ Следующая фотография 1 / 2 Дмитрий Маевский Фото: omgtu.ru Анатолий Косых Фото: ОмГТУ

Заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов утвердил обвинительное заключение по делу четырех сотрудников ОмГТУ. По данным источников «Ъ», в нем фигурируют глава вуза Дмитрий Маевский, который на момент инкриминируемых преступлений занимал пост первого проректора, экс-ректор Анатолий Косых (он руководил вузом в 2015–2021 годах), а также сотрудники университета Владислав Рачек и Александра Козулина.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы УФСБ России по Омской области. По версии следствия, в 2014 году ученые из Санкт-Петербурга провели научно-исследовательскую работу на тему «Формирование системы социальной адаптации иностранных мигрантов в России посредством культурной интеграции». Научный труд был размещен в интернете.

В 2017 году обвиняемые договорились выдать скачанный отчет за свой, формально изменив содержание текста, используя синонимы и перефразирование текста.

Как указывается в материалах обвинения, ректор ОмГТУ без обсуждения и одобрения научно-технического совета вуза, определяющего направления исследований, на основании поддельной выписки издал приказ об открытии исследовательских работ. С мая по декабрь 2018 года первый проректор, занимавший одновременно должность руководителя научной группы, направлял главе вуза служебные записки о производстве выплат за якобы выполняемые исследования.

«Несмотря на то что сотрудники научной исследовательской части университета доводили до ректора, что исследование не проводится, промежуточные и итоговые отчеты не предъявляются, последний санкционировал выплаты»,— рассказали в прокуратуре Омской области.

Расследование, которым занималось УМВД России по Омской области, установило, что обвиняемые получили в качестве оплаты якобы произведенных научных разработок около 1,8 млн руб.

В какой пропорции они распределяли доли между собой, не уточняется. Правоохранители предъявили им обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). В целях возмещения ущерба суд наложил обеспечительный арест на квартиру одного из обвиняемых в центре Омска. Ее стоимость почти в два раза превышает размер предполагаемого ущерба.

По информации прокуратуры, вину в совершении преступления подследственные не признали. На время следствия и предстоящего судебного разбирательства их отпустили под подписку о невыезде. В пресс-службе ОмГТУ отказались комментировать уголовное дело. Его слушания пройдут в Первомайском районном суде.

Согласно декларации, размещенной на сайте Минобрнауки России, в 2021 году доход Дмитрия Маевского составил 4,9 млн руб., его супруги — 512 тыс. руб. Своей недвижимости и автомобиля у четы Маевских нет. В пользовании супругов — квартира площадью 73,8 кв. м.

Константин Воронов, Новосибирск