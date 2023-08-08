В Ярославле пройдет бесплатное обучение для предпринимателей

В августе для предпринимателей и самозанятых Ярославской области центр «Мой бизнес» организует бесплатные обучающие мероприятия, сообщили в региональном департаменте инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности.

10-11 августа в Ярославле пройдет обучающая программа «Дизайн-мышление в бизнесе». Участники узнают, как создавать востребованные продукты и услуги, понимать потребительское поведение и разрабатывать эффективную стратегию повышения продаж.

18 августа в Ярославле состоится мастер-класс для повышения квалификации самозанятых парикмахеров. 23-23 августа на площадке Ярославской торгово-промышленной палаты пройдет обучающая программа «Увеличение продаж и прибыли субъектов малого и среднего бизнеса». Ее проведет лауреат национальной премии «Капитаны Российского бизнеса», лектор общества «Знание» Сергей Семенов.

Милана Бурова