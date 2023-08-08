Полиция вмешалась в дворовый скандал краснодарок из-за маскировочных сетей

Полиция организовала проверку после публикации в ТГ-каналах видео скандала жительниц ЖК «Любимый город» на улице Московской. Судя по кадрам, одну из женщин не устроило, что ее соседки занимаются плетением маскировочных сетей на детской площадке.

«По факту выявленной в сети Интернет публикации материал зарегистрирован в УМВД России по Краснодару. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством»,— сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Автор видео в ответ на просьбу женщины покинуть детскую площадку отвечает, что здесь собрались жены, сестры и матери бойцов СВО, которые своими руками изготавливают средства укрытия на поле боя, чтобы «дети спали спокойно».

Конфликт закончился оскорблениями и обещанием написать заявление в полицию на женщину, выступающую против изготовления маскировочного покрытия во дворе многоквартирного дома.

Позже в МЦУ Краснодар опровергли информацию, что женщина, которая ругалась с женами и матерями бойцов СВО, является сотрудницей мэрии.

Наталья Решетняк

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