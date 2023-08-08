Орловского борца с коррупцией заподозрили в получении взятки от главы СНТ

Управление Следственного комитета России по Орловской области возбудило уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет колонии) в отношении начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции отдела МВД «Орловский». Об этом сообщило региональное управление СКР, не называя имя фигуранта. По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Кончакове.

По версии следствия, в августе этого года подозреваемый получил от директора одного из СНТ Орловского района вознаграждение за отказ в возбуждении уголовного дела о хищении им денежных средств, размер которых не указывается. «При получении фигурантом второй части взятки в сумме 350 тыс. руб. он был задержан в ходе совместных мероприятий следователей СК и сотрудников УФСБ России по Орловской области»,— рассказали в управлении. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

В пресс-службе регионального управлении МВД уточнили, что оперативниками собственной безопасности проводится проверка по факту возможной причастности борца с коррупцией к преступлению. По данным полицейских, их коллега в сумме мог получить 400 тыс. руб. во время проверки по факту хищения упомянутых средств директором СНТ. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен, добавили в ведомстве.

Алина Морозова

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