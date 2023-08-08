Установка пяти светофоров в Уфе обойдется в 11,4 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы ищет подрядчика для установки светофоров, следует из материалов портала госзакупок. Начальная максимальная цена контракта составляет 11,4 млн руб.

Победитель конкурса должен будет установить пять светофоров на улице Злобина, пересечении Краснодонской улицы и Ленина, пересечении Южного проезда и проезда возле лицея №6, улице Авроры и Коммунистической улице, а также провести настройку оборудования. Работы необходимо завершить в двухмесячный срок с момента заключения контракта.

Светофоры должны быть светодиодными, транспортного и пешеходного типа с таблом обратного отсчета времени и устройством звукового сопровождения. Их необходимо разместить на стойках с декоративным элементом в виде куницы.

Наталья Балыкова

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