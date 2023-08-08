РФС назвал Сергея Семака лучшим тренером по итогам сезона 2022/23

Сергей Семак из петербургского «Зенита» признан лучшим тренером России по итогам сезона 2022/23 по версии Российского футбольного союза (РФС). Он также назвал «Зенит» лучшей командой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Лучшим футболистом был признан выступавший за петербургский клуб бразильский нападающий Малком (сейчас играет в саудовском «Аль-Хиляле»). В прошлом сезоне он отметился 23 забитыми мячами в 27 матчах, а также сделал девять результативных передач.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с конца мая 2018 года. Под его руководством команда пять раз подряд становилась чемпионом России, а также выиграла Кубок и трижды — Суперкубок России.

Лаура Кеффер