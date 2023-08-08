Фонд капремонта Башкирии планирует выбрать подрядчика для взыскания долгов

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» на конкурсе 31 августа намерен выбрать подрядчика для ведения «судебно-претензионной работы по взысканию с собственников помещений в многоквартирных домах задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — около 21 млн руб. Он будет оплачен за счет субсидии из бюджета республики.

По условиям торгов, до декабря текущего года подрядчик должен представлять интересы заказчика в судах, учреждениях, предприятиях, организациях по всем вопросам, связанным с оказанием услуг, предусмотренных контрактом. Исполнитель самостоятельно определяет конкретные способы, порядок и условия исполнения обязательств с учетом требований законодательства России, контракта и технического задания, уточняется в проекте контракта.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2022 года Управление ФАС по Башкирии обязало уфимское МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» до 10 октября аннулировать аукцион по определению агента по сбору задолженности в Уфе и 14 районах. УФАС пришло к выводу, что действия заказчика нарушают права граждан. Так, согласно Жилищному кодексу РФ, региональный оператор по обращению с ТКО не вправе уступать право по возврату просроченной задолженности за коммунальные услуги третьим лицам.

В ноябре «Уфаводоканал» отменил похожий конкурс на оказание услуг по судебно-претензионной работе начальной ценой контракта 74 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте