На Ставрополье передано в суд дело об осквернении Вечного огня

Дело об осквернении символов воинской славы России, «совершенном группой лиц» (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), расследовалось в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю. Как сообщила пресс-служба управления, в качестве обвиняемых привлечены двое жителей соседней республики. Одному из них 28 лет, второму — 31 год.

Согласно материалам дела, утром 5 мая 2023 года обвиняемые, «находясь на аллее Славы городского парка города Нефтекумска Нефтекумского городского округа, осквернили объект культурного наследия регионального значения "Памятник Вечной Славы"». Свидетелем происходящего стал местный житель, который сначала «сделал им замечание», а затем обратился с заявлением в полицию.

С помощью записей с камер видеонаблюдения удалось установить личности и задержать молодых людей. В этом приняли активное участие оперативники краевых управлений МВД и ФСБ России. Суд, куда обратился следователь для определения меры пресечения, удовлетворил его ходатайство, и оба мужчины были взяты под стражу.

После утверждения прокуратурой обвинительного заключения уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

О том, как прикуривших от Вечного огня жителей Невинномысска отправили в колонию-поселение, читайте в материале «Ъ» «Осквернителям определили срок».

Александра Ларинцева, Пятигорск