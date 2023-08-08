Минимальный потребительский бюджет в Татарстане увеличили на 215 рублей

В Татарстане минимальный потребительский бюджет за второй квартал 2023 года утвержден в размере 22 тыс. руб., что на 215 руб. больше, чем по итогам первого квартала. При этом по сравнению с тем же периодом 2022-го сумма выросла на 720 руб. Постановление за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина опубликовано на портале Кабмина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстана за II квартал 2023 года в размере 22 020 рублей»,— отмечается в документе.

"Ъ-Казань"