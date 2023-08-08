Атомный ледокол «Урал» зашел на плановый ремонт в Кронштадт

В Санкт-Петербург вернулось третье судно типа «Арктика» — универсальный атомный ледокол «Урал», построенный на Балтийском заводе, проходит плановый ремонт в сухом доке Кронштадтского морского завода.

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Как сообщили 8 августа в администрации Петербурга, в Кронштадте специалисты за нескольких недель осмотрят подводную часть корпуса, донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса ледокола. После этого будут проведены все необходимые работы, подводную часть корпуса окрасят и восстановят маркировку.

Атомный ледокол «Урал» был заложен на Балтийском заводе летом 2016 года. В прошлом году на ледоколе прошла церемония поднятия флага.

В настоящий момент на Балтзаводе строятся еще два универсальных атомных ледокола проекта «Арктика» — «Якутия» и «Чукотка». Планируется, что первый будет сдан в 2024 году, а второй — в 2026-м.

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