«Башнефть» в восьмой раз за лето повысила цены на бензин

ООО «Башнефть-розница» (входит в НК «Роснефть») вновь увеличило цены на автомобильное топливо на своих заправочных станциях. С 30 мая это уже восьмое по счету повышение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

Согласно размещенной на сайте компании информации, с 1 августа литр бензина марки АИ-92, АИ-95, ATUM-92 и ATUM-95 подорожали на 20 коп. и теперь стоят, соответственно, 48,15 руб., 51,35 руб., 48,95 руб. и 52,15 руб.

Стоимость литра топлива марки АИ-100 увеличилась на 50 коп. до 61,65 руб. Цена на дизтопливо осталась неизменной — 57,2 руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее УФАС не нашло нарушений в многократном повышении компанией цен на топливо. В ведомстве объяснили, что рост его розничной стоимости связан с изменением оптовых цен, которые устанавливаются на торгах.

Наталья Балыкова

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