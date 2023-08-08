«Известия»: семьям предложили компенсировать 30% расходов на аренду жилья

Федеральная компания «Этажи» предложила правительству субсидировать аренду жилья до 30% для пар любого возраста, проживших в браке более трех лет. Предполагается, что частично компенсировать расходы на съемное жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки семьям на время аренды жилья, пишут «Известия».

В направленном компанией письме говорится, что нужно «устанавливать дифференцированный подход к субсидированию арендных ставок — с учетом совокупного дохода семьи и ее состава». Также предлагается увеличивать размер субсидирования при появлении детей. В пресс-службе правительства заявили изданию, что получили обращение. Минстрой пока никак не комментировал инициативу.

К концу первой половины 2023 года было зафиксировано заметное оживление на рынке жилищного кредитования наблюдалось — по данным Центробанка, в июне активность в этом сегменте достигла максимума с начала года. Больше всего льготных кредитов приходится на семейную ипотеку под 6% (около 150 млрд руб.).

Подробности — в материале «Ъ» «Ипотека приблизилась к рекордным показателям».

Лаура Кеффер