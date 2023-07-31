Ипотека приблизилась к рекордным показателям

К концу первой половины 2023 года на рынке жилищного кредитования наблюдалось заметное оживление — по данным ЦБ, в июне активность в этом сегменте достигла максимума с начала года. За месяц выдано 167,8 тыс. таких кредитов на 626,7 млрд руб., что является одним из самых исторически высоких показателей (больше было лишь в рекордном декабре 2022 года — 696,9 млрд руб. и в декабре 2021-го — 641,3 млрд руб.). По сравнению с маем объем выдачи увеличился на 2,5%. В годовом выражении — более чем вдвое, что, впрочем, связано с тем, что в июне 2022 года наблюдался спад активности в этой сфере.

Основная часть количества выдач приходится на кредиты под покупки жилья на вторичном рынке — 122 тыс. займов на 404,9 млрд руб. ЦБ объясняет это опережающим ростом цен на «первичку» и ужесточением с июня требований к первоначальному взносу — для неприменения по льготным кредитам макропруденциальных надбавок он должен быть не менее 20%.

На первичном рынке в рамках договоров долевого участия граждане получили 45,1 тыс. кредитов на 221,8 млрд руб.— это на 4% больше по количеству займов и на 5,7% по их объему, чем в прошлом месяце. Основной вклад в выдачу займов на «первичку» внесли льготные программы — на них приходится 95% кредитов на первичном рынке и около половины всей ипотеки. В общей сложности выдано 320,9 млрд руб. таких займов, что на 5,2% больше, чем в мае. Больше всего льготных кредитов приходится на семейную ипотеку под 6% (около 150 млрд руб.) и ипотеку на новостройки под 8% (около 136 млрд руб.).

По прогнозам ДОМ.РФ, из-за ужесточения регулирования (вдобавок с 1 октября ЦБ планирует повысить надбавки к коэффициентам риска — прежде всего по займам с низким первоначальным взносом и для закредитованных заемщиков при покупке жилья по договорам долевого участия) и роста ключевой ставки темпы выдачи могут замедлиться, но даже в этом случае сумма ипотечных займов за 2023 год может превысить 6 трлн руб.

В целом, полагают аналитики ДОМ.РФ, рынок жилья приблизился к балансу спроса и предложения. За активизацией ипотечного рынка последовало и оживление в строительной отрасли — как сообщил вчера Минстрой, в январе—июне выдано почти 3,7 тыс. разрешений на строительство, что на 11% больше, чем годом ранее.

Евгения Крючкова