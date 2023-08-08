Количество вакансий в Челябинской области за год выросло на 55%

В июле на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru было размещено 28 485 вакансий от работодателей из Челябинской области. Это на 55% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщают аналитики сервиса. В целом по России рост составил 50%.

Чаще всего в регионе искали рабочий персонал (29% от общего количества размещенных вакансий), далее следуют категории «производство, сервисное обслуживание» (22%), «продажи, обслуживание клиентов» (21%). Кроме того, в топ-5 вошли сферы «строительство, недвижимость» (20%) и «транспорт, логистика, перевозки» (14%).

Самый динамичный рост по сравнению с прошлым июлем отмечен в сферах «страхование» (+150%), «управление персоналом, тренинги» (+117%), «административный персонал» (+97%), «высший и средний менеджмент» (+79%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+79%).