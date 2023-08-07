Нормы Минздрава прошли испытание ультразвуком

Верховный суд (ВС) РФ признал законным запрет проведения УЗИ без направления лечащего врача, отклонив административный иск Оксаны Ивановой. Ранее в частной клинике госпоже Ивановой отказали в проведении процедуры, поскольку в направлении, выданном лечащим врачом, не было указано учреждение, как того требуют установленные Минздравом нормативы. Истец посчитала действия медиков нарушением прав. В медицинском ведомстве отметили, что ВС лишь подтвердил действующие в России с 2020 года нормы, и заверили, что новые ограничения вводиться не будут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Оксана Иванова обратилась в ВС с требованием признать недействительным запрет проводить платную услугу — ультразвуковое исследование — без консультации врача, в рамках которой оформляется направление на УЗИ. В частной медорганизации, сообщила истец, указали, что у нее нет направления. При этом заключение лечащего врача, в котором было рекомендовано проведение процедуры, не было принято, так как в нем, по словам представителей клиники, отсутствовали данные, предусмотренные правилами, в частности наименование организации, куда направляется пациент для проведения исследования.

Процедура ультразвукового исследования регулируется утвержденными в 2020 году Минздравом России правилами. В п. 9 документа говорится, что УЗИ проводятся по назначению лечащего врача либо фельдшера или акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача с учетом права пациента на выбор медицинской организации. При этом в направлении должно быть обязательно указано наименование медучреждения, в которое направляется пациент для проведения УЗИ.

Госпожа Иванова посчитала, что эти нормы не соответствуют, в частности, законам «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», «О защите прав потребителей», «О защите конкуренции».

Минздрав и Минюст России в ответ на административный иск указали, что «оспариваемые нормативные положения соответствуют действующему законодательству и не нарушают прав и законных интересов административного истца».

ВС отказал госпоже Ивановой. Позже она подала апелляцию, однако суд не изменил свое решение.

В ряде СМИ появились сообщения, что Верховный суд таким образом запретил россиянам делать УЗИ без назначения врача. Министерству здравоохранения пришлось давать разъяснения, что дополнительные ограничения на прохождение ультразвукового исследования вводиться не будут: «Никаких дополнительных ограничений и требований за более чем 2,5 года действия правил проведения ультразвуковых исследований не вводилось, как не будет их и с вынесением решения Верховным судом».

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова указывает в этой связи, что закон о защите прав потребителей обязывает оказать услугу каждому клиенту, а также запрещает навязывать дополнительные, однако при оказании медицинских услуг приоритет имеет закон «Об основах охраны здоровья граждан». «Медуслуга может иметь противопоказания, а врач УЗИ, например, не может оценить целесообразность проведения процедуры с учетом анамнеза пациента»,— объясняет госпожа Рыжкова. Что касается самого направления, его «спорная форма», по мнению адвоката, разработана в рамках ОМС: важно, чтобы пациент точно знал организацию, где ему окажут бесплатную помощь. Однако, продолжает эксперт, очередь по ОМС может быть долгой, и пациент может изъявить желание обратиться в другую клинику за свой счет.

«Суд решил, что пациент может сам выбрать лечебное учреждение, но в этом случае должен обратиться к лечащему врачу еще раз и исправить направление, даже если обращается за платными медицинскими услугами»,— говорит Евгения Рыжкова.

При этом она добавила, что «в практике не встречала, чтобы лечебное учреждение наказали за проведение процедуры по направлению, в котором имелись формальные ошибки».

Гендиректор группы компаний «Доктис» Сергей Лежнин указывает, что развитие технологий — безусловное благо для медицины и здравоохранения, но «любой вопрос о здоровье должен начинаться не с чтения чатов, а с визита к участковому или лечащему врачу, и только врач назначает все последующие манипуляции». Он подчеркивает, что речь в решении ВС идет именно о сохранении действующей практики, которая направлена на получение комплексной медицинской помощи, а также на формирование культуры взаимодействия пациентов с системой здравоохранения и снижение нагрузки на врачей. По его словам, нет клинических исследований, которые бы демонстрировали опасность УЗИ: «Однако есть гораздо более вредные исследования, такие как рентгенография, МРТ, и поэтому важна унификация правил, касающихся любых инструментальных исследований».

Наталья Костарнова