Инвестор настоял на вскрытии

Компания «Ритуал-НН» решила расторгнуть соглашение о государственно-частном партнерстве с правительством Нижегородской области по созданию морга с траурными залами на базе городской больницы №13. Документ был подписан с губернатором в мае 2020 года. Как выяснил частный партнер, выделенный под проект двухэтажный хозблок невозможно реконструировать, так как его помещения продолжает занимать больница, кроме того, в здании расположен вход в бомбоубежище. Получить от властей медико-техническое задание на проектирование также не удалось, но власти считают, что и не должны были его готовить. Досрочно расторгать договор с ООО «Ритуал-НН» в нижегородском правительстве не захотели, поэтому разрыв деловых отношений с инвестором ушел в судебную плоскость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 13-й больнице не удалось обзавестись частным моргом

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ 13-й больнице не удалось обзавестись частным моргом

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд принял исковое заявление ООО «Ритуал-НН» (подконтрольно предпринимателю Олегу Шелягову) к правительству Нижегородской области о расторжении соглашения о государственно-частном партнерстве от 12 мая 2020 года. Договор, подписанный между инвестором и губернатором Глебом Никитиным сроком на семь лет, подразумевал создание первого в Нижнем Новгороде частного патологоанатомического отделения с траурными залами. Регион предоставлял частному партнеру двухэтажное здание с подвалом, расположенное на территории городской клинической больницы №13. У второй по количеству койкомест больницы Нижнего Новгорода нет своего морга, и проблему с патологоанатомическими исследованиями предлагалось решить за счет частного партнера.

По соглашению компания «Ритуал-НН» должна была в течение двух лет реконструировать здание и оборудовать его, а затем эксплуатировать в качестве морга, проводя в лаборатории исследования не 6 тыс. гистологических образцов ежегодно.

Объем частных инвестиций в проект был запланирован на уровне 23,7 млн руб., кроме того, соглашением была предусмотрена уплата компанией в областной бюджет 5,5% от чистой прибыли морга.

Как рассказал «Ъ-Приволжье» гендиректор ООО «Ритуал-НН» Федор Шашкин, за прошедшие три года, детально разбираясь с объектом ГЧП, они поняли, что проект частного морга в оговоренном виде не реализуем. По его словам, областное правительство должно было предоставить им для реконструкции здание, свободное от прав третьих лиц, но оно по-прежнему занято сотрудниками 13-й больницы и используется под хозяйственные нужды. По этому поводу в прошлом году компания обращалась в прокуратуру и проверка подтвердила, что помещения заняты.

Кроме того, при обследовании хозблока выяснилось, что в нем расположен спуск в защитное сооружение ГО и ЧС (бомбоубежище), конструктивные элементы которого частный партнер затрагивать не вправе. Уже одно наличие этого укрытия не дает без длительных согласований реализовать проект.

Кроме того, частный партнер обнаружил, что земельный участок обременен санитарно-защитной зоной газопровода, которая серьезно ограничивает проектирование. Федор Шашкин добавил, что компания также обращалась в правительство Нижегородской области за предоставлением медико-технического задания для проектирования патологоанатомического отделения с лабораторией, однако получила отказ. Наконец, при согласовании архитектурно-планировочных решений с минградом выяснилось, что на участке нельзя организовать полноценную парковку для автобусов и у чиновников появились замечания к ритуальной части объекта ГЧП.

«По всем этим вопросам мы обращались в различные министерства, вели долгую переписку, но на все наши обращения были получены отказы. Я считаю, что мы предприняли все возможные меры. Однако совокупность проблем, не решенных публичным партнером, привела нас к выводу, что соглашение о ГЧП исполнить невозможно», — сообщил руководитель «Ритуал-НН».

Компания обращалась в нижегородское правительство с просьбой расторгнуть соглашение, но добровольно власти не стали отказываться от проекта частного морга при 13-й больнице. Поэтому ритуальная компания обратилась с иском, чтобы прекратить действие договора в судебном порядке.

В свою очередь, в областном правительстве считают, что замечания устранимы, а по договору у них не было обязанности готовить медико-техническое задание для проекта частного морга. В минэкономразвития Нижегородской области считают, что компания не исполнила своих обязательств по соглашению ГЧП. Однако согласие публичного партнера на досрочное расторжение договора не получено, указал министр Денис Исмагилов в ответ на досудебную претензию.

В минимущества предположили, что из-за изменения нормативов частному партнеру не удалось включить в проект коммерческую часть с ритуальными услугами, поэтому его финансовая модель оказалась невыгодной. «Инвесторы всегда склонны винить органы власти, но кто виноват в данной ситуации, определит суд», — заметил собеседник в нижегородском кремле.

Рассмотрение дела о расторжении соглашения с правительством Нижегородской области назначено на 28 сентября.

Роман Кряжев