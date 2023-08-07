Минздрав поддержал увеличение на 30% акцизов на сигары дороже 200 рублей

Минздрав поддержал идею увеличить ставку акцизов на сигары на 30%, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Ранее издание Shopper`s (выпускает розничная сеть «Магнит») со ссылкой на источники сообщало, что в правительстве обсуждается предложение повысить на 30% ставку акциза на сигареты по цене от 200 руб. за пачку.

«Минздравом поддержан предложенный Минфином подход, согласно которому предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 руб., и повышения ставки акцизов на сигары на 30%»,— сказал «Ведомостям» господин Кузнецов. Прибыль от увеличения акцизов предполагается направить на «борьбу с гепатитом C», отметил он, подтвердив таким образом информацию Shopper`s.

Два источника издания сообщили, что повысить акцизы хотят с целью пополнения бюджета для выполнения поручений президента в сфере здравоохранения, в частности по борьбе с гепатитом. Ставка акцизов на алкоголь, табак, автомобили и другие подакцизные товары в России вырастет на 5% в 2024 году и на 4% в 2025 и 2026 годах. С 1 марта текущего года ставки акцизов на сигареты и папиросы выросли на 2%.

Мария Федотова