В центре Самары ограничат движение транспорта из-за проведения легкоатлетического марафона

В центральной части Самары ограничат движение транспорта из-за проведения легкоатлетического марафона, который пройдет 27 августа. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Движение транспорта ограничат во время проведения самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города с 27 августа 06:00 (MSK+1) до 14:30 (MSK+1). В это время нельзя будет проехать по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Лесной; по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской; по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской; по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой; по ул. Осипенко от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой. Также перекроют движение по некоторым прилегающим улицам. Полный их список опубликован на сайте администрации Самары.

В этот же день автобусы маршрутов №№ 3, 24, 61, 261 до обеда будут следовать по скорректированным схемам. При этом движение автобусов маршрута № 11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская» будет временно отменено.

Андрей Сазонов