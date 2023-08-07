Мэрия Воронежа готовит документацию для строительства 20 многоквартирных домов в Левобережном районе

Мэрия Воронежа объявила о проведении общественных слушаний по проекту межевания территории площадью 59,8 га в Левобережном районе. Документ предполагает разделение земли на 49 участков и строительство 20 многоквартирных домов. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте горадминистрации.

Речь идет о квартале, ограниченном улицами Полины Осипенко, Беляевой, Циолковского, Кулибина, Меркулова, Героев Стратосферы и Ленинградской. Уточняется, что он расположен в зоне боевых действий, которые велись в Воронеже в 1942-1943 годах. На нем находятся как жилые, так и нежилые здания. Также земля расположена в пределах приаэродромных территорий аэропорта Воронежа, аэродрома ВАСО и аэродрома «Балтимор», в связи с этим есть ограничения по высоте планируемых к строительству зданий.

Проект предполагает отнесение 26 будущих участков к территориям общего пользования, которые в частности могут быть зарезервированы для государственных или муниципальных нужд. На еще 20-ти общей площадью 100,5 тыс. кв. м планируется построить 20 домов высотой от пяти до восьми этажей. Кроме того, на участке площадью 8 тыс. кв. м предполагается возведение торгового центра, 1,9 тыс. кв. м — магазина, 378 кв. м — гаража. На большинстве остальных — может быть расположена дорога.

Общественные слушания, на которых местные жители смогут высказать свои предложения, будут проходить на площадке «Активный электронный гражданин» до 1 сентября. По их итогам комиссия по землепользованию и застройке Воронежа примет решение о рекомендации проекта к утверждению в городской администрации.

Ранее стало известно, что на улице Чебышева в облцентре могут построить еще десять многоквартирных домов.

Алина Морозова

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