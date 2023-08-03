На улице Чебышева в Воронеже могут построить еще десять многоквартирных домов

Комиссия по землепользованию и застройке Воронежа рекомендовала к утверждению проект межевания 10,4 га в Левобережном районе, ограниченных улицами Чебышева и Дубровина. Такое решение было принято по итогам общественных слушаний, которые признаны состоявшимися, несмотря на отсутствие участников. Соответствующее заключение было опубликовано на сайте городской администрации.

Проект предлагает разделение территории на 24 участка, на десяти из которых, общей площадью 29,3 тыс. кв. м, планируется построить многоквартирные дома высотой от трех до десяти этажей. Также проект подразумевает размещение на участке в 1 тыс. кв. м общежития, на участках площадью 3 тыс. и 6,3 тыс. кв. м — гаражей, на участке в 1 тыс. кв. м — сквера им. А.Н. Корольковой. Кроме того, планируется строительство столовой, спортивной площадки, теплового пункта, дорог, размещение объектов озеленения.

Ранее мэрия Воронежа утвердила проект межевания территории площадью более 30 га в Коминтерновском районе, на которой могут построить семь многоквартирных домов.

Алина Морозова

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