Кубанские автосалоны готовятся к повышению цен на иномарки из-за утильсбора

Официальные автодилеры в Краснодарском крае готовятся к увеличению стоимости импортных автомобилей минимум на 10% после введения утилизационного сбора. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал управляющий директор ГК «Техно Темп» Александр Сквирский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Увеличение утилизационного сбора неминуемо приведет к увеличению себестоимости автомобилей, и, поскольку производители должны будут покрыть дополнительные расходы, это повлечет за собой рост цен. В дальнейшем, помимо всего вышесказанного, влияние на стоимость будет оказывать изменение спроса и предложения. В случае увеличения спроса на автомобили при ограниченном предложении производители и дилеры могут повысить цены для увеличения своей прибыли»,— отметил господин Сквирский.

С 1 августа тарифы на ввоз машин для перепродажи выросли в среднем в три раза. Максимальная сумма сбора достигает 500 тыс. руб. (при ввозе грузовиков и легковых автомобилей премиум-класса).

Также к факторам, которые приводят к подорожанию автомобилей в России, включая отечественные марки, Александр Сквирский относит валютные колебания и инфляцию.