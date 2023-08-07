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Коммерсантъ FM
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LIME представила мужскую и детскую коллекции

Российская марка одежды и аксессуаров LIME представила новые линейки — мужскую и детскую. В мужскую коллекцию дизайнеры включили все необходимые для базового гардероба вещи: футболки, рубашки поло, джинсы, трикотаж и другие предметы одежды на каждый день.

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Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

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Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Мужская коллекция поделена на три формата: Gentle — костюмы и предметы формального гардероба; Smart — минималистичные вещи на каждый день; Urban — спортивные вещи и расслабленный стиль. В детскую линейку также вошли базовые предметы гардероба и спортивные вещи, например треники. Коллекция уже поступила в продажу в онлайн- и офлайн-магазинах LIME.

Предыдущая фотография

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

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Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

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