LIME представила мужскую и детскую коллекции

Российская марка одежды и аксессуаров LIME представила новые линейки — мужскую и детскую. В мужскую коллекцию дизайнеры включили все необходимые для базового гардероба вещи: футболки, рубашки поло, джинсы, трикотаж и другие предметы одежды на каждый день.

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Мужская коллекция поделена на три формата: Gentle — костюмы и предметы формального гардероба; Smart — минималистичные вещи на каждый день; Urban — спортивные вещи и расслабленный стиль. В детскую линейку также вошли базовые предметы гардероба и спортивные вещи, например треники. Коллекция уже поступила в продажу в онлайн- и офлайн-магазинах LIME.