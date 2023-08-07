Верховный суд запретил проведение УЗИ без направления врача

Верховный суд окончательно запретил проводить УЗИ без направления от врача или другого медицинского специалиста. Решение вынесено по иску женщины, которой отказали в проведении УЗИ в частном учреждении без направления.

Истец настаивала, что требование о получении медицинского направления на УЗИ ограничивает ее права. Как утверждалось в иске, закон также требует прописывать указывать место проведения процедуры, что ограничивает конкуренцию в области оказания услуг.

Минздрав направил в суд письменные возражения, призвав сохранить существующие нормы. Верховный суд согласился с позицией ведомства.

«Доводы об излишнем обременении обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг на том основании, что оспариваемые правовые нормы не позволяют проводить УЗИ без направления лечащего врача либо на основании выписки из медицинских документов, несостоятельны»,— заключил верховный суд.

Лаура Кеффер