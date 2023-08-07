«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Один из новых инструментов инвестирования — страховой продукт, который работает на основе механизма unit-linked. Его предлагает компания «БКС Мир инвестиций». Что он из себя представляет? На что стоит обратить внимание инвесторам? И какие активы лучше покупать? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с руководителем «БКС Страхование жизни» Иваном Денисовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

— Как вы оцениваете перспективы российского рынка активов? Какие, с вашей точки зрения, идеи сейчас являются самыми привлекательными?

— Спустя год после экономического спада весной 2022 года многое изменилось. Улучшаются перспективы крупных компаний, ЦБ прогнозирует рост реальной зарплаты на 4,2% в 2023 году, кредитование ставит новые рекорды. Это помогает российскому рынку акций поступательно двигаться вверх. В целом экономика демонстрирует высокую способность адаптироваться и нивелировать возникающие угрозы. Безработица на рекордно низком уровне в 3,2%. ВВП в этом году, по прогнозам БКС, вырастет на 1%. Где-то на горизонте года российский рынок, по оценкам наших аналитиков, вырастет на 25-30%.

— Бумаги каких компаний у вас основные фавориты? Что вы предпочитаете набирать в портфели?

— У нас в «БКС Мир инвестиций» есть дирекция инвестиционной аналитики, она еженедельно пересматривает топ-7 самых перспективных российских бумаг. И на данный момент это ЛУКОЙЛ, «Татнефть», «Тинькофф», привилегированные акции «Сургутнефтегаза», Ozon, Мосбиржа, НОВАТЭК.

— Что входит в ваш страховой продукт? По каким принципам он работает, на чем основан?

— Продукт основан на экспертизе дирекции инвестиционной аналитики «БКС Мир инвестиций». В рамках продукта еженедельно формируется и пересматривается портфель, включающий топ-7 самых лучших и перспективных бумаг на данный момент. Таким образом обеспечивается диверсификация и высокая доходность, выше, чем бенчмарк.

— Возникает вопрос: если это страховой продукт, то брокерский счет нужно открывать или нет?

— Брокерский счет не нужен. Заключается договор, и достаточно просто оплатить страховую премию с банковского счета.

— А как это работает дальше? Инвестору нужно каждый день открывать терминал, следить за котировками, смотреть, как изменяется его доходность портфеля? Или это делают какие-то специальные менеджеры у вас?

— Конечно, следить за доходностью портфеля не нужно. При этом, естественно, можно зайти в личный кабинет, посмотреть свою текущую ситуацию, но следить абсолютно необязательно, совершать какие-то сделки не нужно. Перераспределение средств клиента в рамках портфеля производится автоматически еженедельно в связи с тем, как меняются самые перспективные бумаги на рынке.

— То есть ваши эксперты оценивают топ-7, ротируют его каждую неделю, и от этого зависит доходность страхового портфеля, куда инвестор вкладывает деньги?

— Да. Более того, дирекция инвестиционной аналитики БКС следит за всем рынком. И в дирекции каждый специалист смотрит за отдельным сегментом. В результате из всего рынка выбирается топ-7 лучших бумаг, и еженедельно производится глубокий инвестиционный анализ и актуализируется этот топ.

— А какая доходность по этим unit-стратегиям? Как ее можно оценить, на что рассчитывать инвесторам?

— Мы здесь ориентируемся на индекс Мосбиржи, для нас он является бенчмарком. И анализ стратегии за трехлетний период показывает, что мы обыгрываем индекс Мосбиржи приблизительно на 25% годовых. При этом программа предусматривает еще и выплату накопленных дивидендов дважды в год. И исторически они выходят около 6,5% годовых — это дополнительная доходность.

— Насколько я понимаю, это страховой продукт, основанный на инвестиционных рекомендациях стратегов-аналитиков компании БКС Мир инвестиций».

— Да, именно так. При этом как страховой продукт он предлагает ряд дополнительных преимуществ, таких как юридическая защита капитала, адресная передача средств и льготное налогообложение. То есть налогом на доходы физических лиц облагается только инвестиционный доход, который превышает ключевую ставку.