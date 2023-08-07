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Коммерсантъ FM
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Поезда метро не будут ходить от станции «Петровско-Разумовская» до «Селигерской» в конце августа

Дептранс Москвы сообщил о подготовке к открытию новых станции Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Из-за этого с 26 по 28 августа не будет движения поездов от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской».

На время ограничений можно воспользоваться бесплатными автобусами КМ. За два дня планируется интегрировать новые станции участка с действующей сетью метро.

«С запуском участка новые маршруты получит около 500 тыс. москвичей. Свободнее станет на станциях "Алтуфьево" и "Селигерская", а также на Дмитровское шоссе и Лианозовском проезде»,— рассчитывает дептранс.

Лаура Кеффер

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