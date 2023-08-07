Титул «миссис Россия-2023» получила жительница Геленджика Жанна Специальная

Победительницей ежегодного всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия-2023» стала 32-летняя жительница города Геленджика Жанна Специальная. Финальное шоу конкурса прошло 6 августа в Москве, передает ТАСС. Всего за титул «миссис Россия-2023» в финале боролись 33 участницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво»,— рассказала агентству новая обладательница титула. Ранее Жанна Специальная победила в конкурсе «Миссис Геленджик-2023». Кроме титула в качестве награды госпожа Специальная получила путевку на Мальту.

Конкурс «Миссис Россия» проходит в Москве ежегодно с 2000 года. В его финальный день также определяются победительницы в номинациях «Миссис Россия-2023», «Миссис Россия Globe», а также «Миссис Россия классик», «Миссис Россия классик земной шар» и «Миссис Россия пышные формы».

Обладательницей титула «миссис Россия Globe 2023» по итогам голосования стала 38-летняя москвичка, мама двоих детей Анна Грунина. Теперь госпожа Грунина сможет представлять Россию в марте 2024 года на конкурсе красоты, который пройдет в Китае.