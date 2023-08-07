В Уфе установят арт-объект в виде башкирского браслета за 3 млн рублей

Администрация Уфы на аукционе 16 августа выберет подрядчика поставки и установки арт-объекта в виде женского браслета, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 3 млн руб., он будет оплачен из бюджетов трех уровней.

Арт-объект необходимо установить в течение 20 дней на площади имени Салавата Юлаева, напротив конгресс-холла «Торатау». Он будет представлять собой конструкцию высотой до 3,5 м, условно изображающую национальные башкирские украшения в золотом и серебряном цвете. Арт-объект должен состоять из опоры, каркаса, декоративной облицовки в виде браслета и 15 подвесных элементов из нержавеющей стали. «Заказчику предоставляется не менее пяти вариантов дизайна подвесных элементов на согласование»,— указано в документации. Поставщик должен дать годовую гарантию на объект.

Майя Иванова

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