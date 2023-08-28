Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Дюмин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Алексей Дюмин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 51 год губернатору Тульской области Алексею Дюмину

Его поздравляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров:

— Уважаемый Алексей Геннадьевич! От имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Знаю Вас как большого профессионала, эффективного и принципиального руководителя, искренне преданного интересам России. Вы вносите весомый вклад в обеспечение внутриполитической стабильности и безопасности страны. Ваши заслуги получили широкое признание в обществе и отмечены рядом высоких государственных наград. Сегодня Ваш накопленный опыт и творческий подход к решению многоплановых задач в полной мере востребованы в деле дальнейшего раскрытия промышленного и инвестиционного потенциала Тульской области, повышения уровня жизни ее граждан. На Смоленской площади ценят конструктивное взаимодействие с администрацией возглавляемого Вами региона. Готовы и далее содействовать развитию его международных связей в русле единого внешнеполитического курса Российской Федерации. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в труде на благо Отечества.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»