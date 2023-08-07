Зеленский подтвердил получение ракет большой дальности SCALP

Президент Украины Владимир Зеленский расписался на ракете SCALP класса «воздух—земля». Президент Франции Эмманюэль Макрон в июле объявлял о решении передать Украине такие ракеты, тогда же министр вооруженных сил Себастьен Лекорню сообщал, что часть снарядов доставлена на Украину.

Ракета SCALP-EG — Scalp — это французская версия британской ракеты Storm Shadow, уже имеющейся у украинской армии. Скорость превышает 1000 км/ч. Способна поражать цели на расстоянии до 500 км.

Видеозапись с господином Зеленским появилась в его соцсетях по случаю Дня Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Глава государства заслушал доклад о работе комплексов ПВО Patriot и IRIS-T, осмотрел Су-25, Су-24М, Су-27, МиГ-29. Ему доложили, что самолеты модернизированы под поставляемое союзниками вооружение. Это в том числе касается дальнобойных ракет Storm Shadow и противорадиолокационных ракет AGM HARM.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл решение Франции по поставкам ракет ошибкой. По его словам, оно «чревато последствиями для украинской стороны» и не повлияет на ход российской военной операции.