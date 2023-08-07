FT оценила ущерб европейским компаниям с начала конфликта на Украине в €100 млрд

Прямые потери европейских компаний, связанные с деятельностью в РФ, составили не меньше €100 млрд с начала российско-украинского конфликта, посчитала Financial Times. Наибольшие потери понесли нефтегазовые предприятия. Больше всего денег потеряли фирмы из Великобритании, Германии и Франции.

Британская газета проанализировала отчетность 600 европейских компаний. 176 из них столкнулись с обесцениванием активов, «расходами, связанными с обменным курсом», а также расходами, связанными с продажей, закрытием или сокращением бизнеса. Анализ газеты не учитывает непрямые потери, такие как повышенная стоимость энергоресурсов или другой продукции. По данным Киевской школы экономики, в России продолжают работать половина из 1,9 тыс. фирм, принадлежащих европейским компаниям.

Какие отрасли пострадали больше всего:

нефтегазовая отрасль — только три группы BP, Shell и TotalEnergies понесли убытки на €40,6 млрд;

финансовая отрасль, включая банки, страховые и инвестиционные компании,— €17,5 млрд;

коммунальная отрасль (utilities) — €14,7 млрд;

промышленность, в том числе автомобильная,— €13,6 млрд

Как следует из графика Financial Times, больше всего пострадали британские компании, потерявшие свыше €30 млрд. На втором и третьем местах — Германия и Франция, потерявшие больше €20 млрд. В десятке лидеров — Италия, Ирландия, Дания, Финляндия, Бельгия, Швейцария и Нидерланды.

Леонид Уварчев