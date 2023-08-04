Песков: Москва пока не выбрала, кто возглавит ее делегацию на саммите G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не приняла решение, кто возглавит ее делегацию на саммите G20 в Индии.

«Нет, пока нет»,— сказал господин Песков на пресс-колле.

Саммит лидеров стран G20 пройдет в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. Ранее в Кремле сообщали, что президент России Владимир Путин еще не решил, будет ли он принимать участие в саммите лично или по видеосвязи. Против участия Владимира Путина выступают США и еще несколько стран. Германия и руководство ЕС критиковали идею бойкота.

О подготовке к саммиту — в публикации «Ъ» «G20 окунулась в Ганг».

Олеся Павленко