Bloomberg: Франция рассчитывает провести новый раунд мирных переговоров по Украине в сентябре

Франция надеется, что новый раунд консультаций по мирному урегулированию конфликта России с Украиной пройдет до саммита лидеров G20 в Нью-Дели в сентябре, сообщил Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного французского дипломата. По его словам, ни одна из южных стран не потребовала участия России в следующем раунде переговоров.

По словам дипломата, Китай занял «конструктивный подход» на переговорах, при этом настаивает на прекращении огня. Франция назвала это неприемлемым, так как это «фактически заморозит позиции России на месте».

Двухдневные переговоры в Джидде начались 5 августа. В них участвуют более 30 стран. Россию не пригласили, но пообещали проинформировать по итогам. По данным Corriere della Sera, по итогам первого дня участники согласились, что в основе любого мирного соглашения должно быть уважение территориальной целостности и суверенитета Украины и верховенство Устава ООН.

Саммит лидеров стран G20 пройдет в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. В Кремле сообщали, что президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли он принимать участие в саммите лично или по видеосвязи.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Саммит мира — готовься к войне».

Олеся Павленко